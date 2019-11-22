В прессе появилось заявление создателя кинотеатра Соловей Юрия Соловья. Он высказался по поводу запланированного сноса и строительства нового здания на Красной Пресне, в котором располагается заведение.

В прессе появилось заявление создателя кинотеатра "Соловей" Юрия Соловья. Он высказался по поводу запланированного сноса и строительства нового здания на Красной Пресне, в котором располагается заведение.На протяжении многих лет команда кинотеатра "Соловей" на Красной Пресне не только занималась показом фильмов, но и отбирала репертуар, стараясь донести до зрителей самые интересные и значимые произведения кинематографа, рассказал Юрий Соловей. "Это мы разработали и внедрили тот формат кинопроката, который сегодня так яростно защищают противники сноса здания", – подчеркнул он.Создатель кинотеатра "Соловей" выразил благодарность всем, кто поставил свои подписи в защиту заведения. "Это, по сути, самая высокая оценка, нашей работы; это значит, что наше видение кинопоказа и наш репертуар пользовались поддержкой зрителей", – уверен он.31 Мар 2018 в 11:12 PDTСлухи о том, что у него с владельцами здания возникли какие-то конфликты Юрий Соловей опроверг. Более того, поблагодарил команду за то, что она сохранила киноцентр в самые трудные годы, когда намного проще и выгоднее было бы закрыть его и разместить на этом месте очередной торговый центр.Владельцы здания, подчеркнул Юрий Соловей, раз за разом устраняли замечания МЧС и судились с прокурором Центрального округа Москвы для того, чтобы перенести сроки закрытия кинотеатра. Однако полностью устранить все замечания и исправить все недостатки старого здания оказалось просто невозможно, поскольку оно было спроектировано и построено по стандартам далекого прошлого."Киноцентр не просто морально устарел, он стал опасным для посетителей!" – констатировал Юрий Соловей.Он отметил, что многие залы не имеют запасных выходов, коридоры недостаточно широкие, а вентиляционные шахты перестали соответствовать современным требованиям безопасности и комфорта. Кроме того, само здание перестраивалось много раз, а сейчас еще и облицовано пожароопасным сайдингом."В этой связи я хотел бы отдельно обратиться к некоторым известным общественникам и политическим деятелям, таким как Сергей Митрохин, которого я очень уважаю, чтобы они перестали звать людей на митинги и баррикады", – цитирует "" создателя кинотеатра "Соловей". Он отметил, что политики ни за что не отвечают, тогда как он, будучи управляющим киноцентром, несет прямую ответственность за безопасность людей. Тем более, что тот культурный феномен, которым был "Соловей", со сносом устаревшего строения никуда не денется."На месте старого здания появится новый киноцентр, который станет культурной доминантой района", – подчеркнул Юрий Соловей.Новый центр, добавил он, проектируется в соответствии со всеми актуальными архитектурными трендами, а также с новейшими требованиями безопасности. "В нем планируется открыть пять больших современных кинозалов, оснащенных самым современным оборудованием, два из которых будут отданы фильмам для детской и подростковой аудитории", – заметил создатель "Соловья".Детская актерская школа, которая много лет работала на территории киноцентра, также продолжит свою работу после ввода в эксплуатацию нового здания. Там будут созданы все условия для проведения кинофорумов, в том числе звезд кино и членов жюри будут ожидать комфортабельные апартаменты."И я уверен, что зрители с удовольствием вернутся в свой, обновленный, киноцентр, которым будет управлять та же команда профессионалов", – заключил Юрий Соловей. Он пообещал, что закрытие действующего кинотеатра – это лишь временные неудобства.