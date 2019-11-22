Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка России. Спартак выступит хозяином поля в игре с ЦСКА.

Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка России. "Спартак" выступит хозяином поля в игре с ЦСКА.Встреча пройдет 4 или 5 марта на стадионе "Спартака" в Тушино. Точная дата встречи будет определена позже.Стали известны хозяева в трех остальных парах четвертьфиналистов. "Ахмат" примет в Грозном "Зенит". "Урал" отправится в Ярославль в гости к "Шиннику", а "Химки" дома сыграют с московским "Торпедо".