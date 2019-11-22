Пожарные, которые на прошлой неделе тушили дом на улице Удальцова, получат премии. По крайней мере, с такой просьбой к руководству пожарной части обратились жители, которых сотрудники МЧС в буквальном смысле вынесли из огня. Накануне люди пришли лично поблагодарить своих спасителей.

Пожарные, которые на прошлой неделе тушили дом на улице Удальцова, получат премии. По крайней мере, с такой просьбой к руководству пожарной части обратились жители, которых сотрудники МЧС в буквальном смысле вынесли из огня. Накануне люди пришли лично поблагодарить своих спасителей.Они жмут руку каждому, кто в ту ночь выезжал на улицу Удальцова. Жильцы дома пришли в 54-ю часть, чтобы сказать спасибо смене пожарных, которая фактически спасла им жизнь."В том втором подъезде 16 дома — в основном пенсионеры. Наверное, только сейчас они отчетливо понимают, что были на грани жизни и смерти", — говорит Андрей Кондрашов."На полу лежит пожилая женщина и буквально криком кричит: "Спасите, помогите, я умираю!" Принял решение взять ее на руки и спустить на нижний этаж, пока еще была какая-то возможность дышать", — рассказывает начальник караула 54-й спасательной части отряда ФПС Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по городу Москве Алексей Головкин.Огонь бушевал на седьмом этаже и стремительно поднимался вверх. Люди с нижних этажей вышли сами, а все, кто жил выше, оказались заблокированы в квартирах. Лестничные пролеты были заполнены густым едким дымом. Пожарным пришлось пробираться к очагу возгорания через лоджию соседнего подъезда.- Мы стали пытаться дышать, пока не можем выйти, в дальней комнате, но дым заносило.За чашкой чая они вспоминают события недельной давности уже с улыбкой — решение заблокироваться внутри и не выходить до приезда пожарных было правильным. В задымленных квартирах они провели чуть больше пяти минут. Когда огонь был потушен, началась эвакуация.- Когда услышали с лестничной клетки — кто есть в квартирах, можете выходить — еще было жарко, еще там все дымилось."Мы пошли дальше — на 11-й, на 12-й, каждую квартиру открывали, то есть. Кто люди вышел — проверяли шкафы, под кроватью, может, кто спрятался", — говорит Артем Горяинов.Сейчас на месте пожара продолжается разбор мусора. В выгоревших квартирах вставили стекла. Восстанавливают электропроводку.Пожар произошел в квартире на седьмом этаже. Местные жители рассказывают, что они услышали сильный хлопок. Взрывной волной разбило стекла, перекосило двери и разрушило некоторые перегородки.Пока в доме идет ремонт, люди думают, как отблагодарить пожарных за первоклассную работу. Они обратились к руководству части с просьбой премировать тех, кто участвовал в тушении.А дружеский визит закончился импровизированной экскурсией. Гостям показали, как расчеты выезжают на вызов.