Церемония награждения выдающихся юристов прошла сегодня во владимирских Палатах.

Церемония награждения выдающихся юристов прошла сегодня во владимирских Палатах.Выдающимся юристам страны сегодня вручили Всероссийскую правовую премию имени Михаила Сперанского. Торжества прошли во владимирских Палатах. Обладатели премии этого года - Сергей Фабричный, член Совета Федерации от Новгородской области и Талия Хабриева - директор института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации.Талия Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, заслуженный юрист России: «Для меня это чувство - глубоко личная история. Но это важное событие для меня, как и для директора института в законодательстве сравнительного правоведения при правительстве РФ, которое уже в течение ста лет использует методологическую оптику исследования законотворческих отношений, предложенных Сперанским.»Институт Талии Хабриевой дает заключение почти на все законопроекты, которые попадают в Госдуму - все лауреаты принимают активное участие в законотворческой деятельности. Премия имени Сперанского была учреждена в 2011 году Ассоциацией юристов России по инициативе владимирских правоведов. Лауреатами прошлых лет становились Дмитрий Медведев, Сергей Степашин, Вениамин Яковлев и другие знаменитые государственные деятели и ученые. За восемь лет эту почетную награду получили только тринадцать человек из России. Несколько раз она вручалась в Москве, но сегодня вернулась на владимирскую землю - родину Михаила Сперанского. В числе первых - Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.Павел Крашенников, председатель Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России: «Смотрим в данном случае на его законотворческие плоды. Он - человек, который проделал невероятную работу. Такая в мире больше не была повторена. Это - свод законов Российской Империи. Он весь свод законодательства, всю нашу жизнь систематизировал, отрегулировал. В 1835 у нас вступил в силу свод законов Российской империи, совершенно новый.»