Фигурант был задержан по горячим следам.

В середине ноября в ОМВД России по Суздальскому району обратился житель одного из сел, сообщивший, что ночью из принадлежащего ему гаража были похищены автомобильный аккумулятор и канистра с бензином.Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что злоумышленник проник в помещение, повредив ворота.По горячим следам был проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого задержали подозреваемого, 20-летнего местного жителя.В содеянном фигурант сознался, пояснив, что совершил кражу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Похищенный аккумулятор полицейские изъяли, бензин фигурант реализовал.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.