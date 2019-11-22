На северо-востоке Сирии захвачен высокопоставленный террорист ИГИЛ (запрещена в России) Юсуф Худу. Причастного к терактам в России и Германии террориста арестовала Служба безопасности Турции, пояснил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

На северо-востоке Сирии захвачен высокопоставленный террорист ИГИЛ (запрещена в России) Юсуф Худу. Причастного к терактам в России и Германии террориста арестовала Служба безопасности Турции, пояснил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.Юсуф Худу известен изготовитель бомб, минер и организатор взрывов с использованием террористов-смертников, напоминает "Интерфакс". На его личном счету 20 террористических актов. Среди них террористические акты в 2018 году в России и в Гамбурге. Худу также лично вербовал террористов-смертников.Юсуф Худу был задержан на северо-востоке Сирии. Пока допросы террориста проходят на сирийской территории. Анкара утверждает, что нейтрализовала на сирийской территории до четырех тысяч террористов. При этом Турция обвинила сирийских курдов в том, что они освободили более 800 содержащихся в Телль-Абъяде заключенных игиловцев.