Вокруг имени артиста Дмитрия Марьянова не утихают страсти. Наследник знаменитости требует компенсацию за моральный ущерб от потери отца.

Вокруг имени артиста Дмитрия Марьяноване утихают страсти. Наследник знаменитости требует компенсацию за моральныйущерб от потери отца.Сын актера Дмитрия Марьянова Даниил добивается от владелицы реабилитационного центра "Феникс" 30 миллионов рублей.Молодой человек обратился с иском в суд.26 ноября состоится первоезаседание. Слушание пройдет в подмосковной Лобне.Отметим, что ответчица, ОксанаБогданова, с претензиями сына Дмитрия Марьянова не согласна. Она намекнула, чтоДаниил не был сильно привязан к отцу, мол, родственникам от артиста нужны былитолько деньги."За десять лет моейпрактики не было такого случая, когда бы родственникине стремились навестить человека, который проходил у меняреабилитацию. (…) За девять дней этот несчастный, всеми брошенный человектак никого из близких и родных не увидел. У Димыбыл обреченный взгляд, он, наверное, понял, что нужен окружениютолько здоровый", – цитирует Богданову .Оксана Богданова подчеркнула,что за все время пребывания в реабилитационном центре ни разу не общалсяс сыном. Артист говорил по телефону только с женой, Ксенией Бик.15 Окт 2019 в 10:31 PDTНапомним, скончался15 октября 2017 года в подмосковном реабилитационном центре "Феникс". В клиникезвезда лечилась от алкоголизма. Согласно экспертному заключению, знаменитость умерла от массивной кровопотери, которая возникла из-за сквозного разрывазадней стенки левой общей подвздошной вены. Перед кончиной Дмитрий Марьянов страшно мучался, так как помощь ему не оказали своевременно. В отношении владелицы "Феникса" ОксаныБогдановой завели уголовное дело.