Экс-участница шоу Дом-2 Лиза Триандафилиди вновь ляжет под
нож хирурга. У Звезды телестройки начались осложнения после пластики.
Экс-участница шоу "Дом-2" Лиза Триандафилиди вновь ляжет под
нож хирурга. У Звезды телестройки начались осложнения после пластики.
Лиза Триандафилиди перекраивала грудь несколько раз. Бывшая
жительница телестройки делала маммопластику, в тот период, когда была замужем
за Лешей Чайчицем.
К сожалению, после операции у Лизы начались осложнения. У
экс–участницы шоу "Дом-2" разошлись швы, остались жуткие шрамы.
"У меня была вертикальная подтяжка. Я пошла на операцию с
маленьким весом, не было жира в груди. Меня предупреждали, что, если я хочу
большую грудь, то надо быть готовой к тому, что могут разойтись швы. Они
разошлись, мне несколько раз грудь перешивали, поэтому образовались гигантские
шрамы, которые невозможно убрать лазером", – рассказала Триандафилиди Dom2Life.ru.
22 Ноя 2019 в 6:35 PST
Теперь девушке придется вновь лечь под скальпель. Звезда хочет избавиться от уродующих ее бюст рубцов. Лиза Триандафилиди уже
ничего не боится, по ее мнению, хуже быть уже не может.
"Эти рубцы надо вырезать и заново зашивать, чтобы был
маленький шрамик, а не такие порванные и уродские швы", – сказала экс-участница