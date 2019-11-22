Экс-участница шоу Дом-2 Лиза Триандафилиди вновь ляжет под нож хирурга. У Звезды телестройки начались осложнения после пластики.

Экс-участница шоу "Дом-2" Лиза Триандафилиди вновь ляжет поднож хирурга. У Звезды телестройки начались осложнения после пластики.Лиза Триандафилиди перекраивала грудь несколько раз. Бывшаяжительница телестройки делала маммопластику, в тот период, когда была замужемза Лешей Чайчицем.К сожалению, после операции у Лизы начались осложнения. Уэкс–участницы шоу "Дом-2" разошлись швы, остались жуткие шрамы."У меня была вертикальная подтяжка. Я пошла на операцию смаленьким весом, не было жира в груди. Меня предупреждали, что, если я хочубольшую грудь, то надо быть готовой к тому, что могут разойтись швы. Ониразошлись, мне несколько раз грудь перешивали, поэтому образовались гигантскиешрамы, которые невозможно убрать лазером", – рассказала Триандафилиди Dom2Life.ru.22 Ноя 2019 в 6:35 PSTТеперь девушке придется вновь лечь под скальпель. Звезда хочет избавиться от уродующих ее бюст рубцов. Лиза Триандафилиди уженичего не боится, по ее мнению, хуже быть уже не может."Эти рубцы надо вырезать и заново зашивать, чтобы былмаленький шрамик, а не такие порванные и уродские швы", – сказала экс-участница