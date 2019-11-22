Из танкера Делфи, севшего на мель в Одесском заливе, вытекает мазут. Судно практически легло на борт, и волны бьют его о волнорез. Экипаж судна эвакуирован.

Из танкера Делфи", севшего на мель в Одесском заливе, вытекает мазут. Судно практически легло на борт, и волны бьют его о волнорез. На месте ЧП работают экологи.Как сообщает РИА Новости, во время сильного шторма танкер под флагом Молдавии сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. На его борту находились не менее 15 человек. Экипаж судна был эвакуирован.В Морском агентстве Молдавии заявили, что танкер "Делфи" был лишен права ходить под флагом республики больше года назад.