Президент Федерации тенниса России и капитан национальной сборной в Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев высказался о победе российских теннисистов Карена Хачанова и Андрея Рублева над соперниками из сборной Сербии в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Президент Федерации тенниса России и капитан национальной сборной в Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев высказался о победе российских теннисистов Карена Хачанова и Андрея Рублева над соперниками из сборной Сербии в четвертьфинале Кубка Дэвиса."Тяжело говорить, но ребята – великие люди. Молодая команда, и за ними будущее. Это было феноменально, — приводит слова Тарпищева Чемпионат.Com. – В самый ответственный момент что-то подсказывать им не было смысла – необходимо было разозлить. Спортивная злость дает именно ту спортивную добавку".Напомним, что в Кубке Дэвиса сборные команды состоят минимум из трех человек. Однако Россия в данном розыгрыше турнира наша команда выступает в усеченном составе из двух человек. Ранее был вынужден отказаться от выступлений первая ракетка России Даниил Медведев.