Фигуристка Татьяна Тотьмянина перенесла серьезную операцию. За состояние ее здоровья переживала вся страна.

Фигуристка Татьяна Тотьмянина перенесла серьезную операцию. За состояние ее здоровья переживала вся страна.Олимпийская чемпионка призналась, что очень переживала в тот период. Она боялась услышать от врачей страшный диагноз – рак.Несколько лет назад доктора обнаружили образование у нее в желчном пузыре. Для обследования органа требовалось его удаление. А на эту процедуру Татьяна не решалась на протяжении нескольких лет. У нее просто не было на это время – она много выступала."До последнего врачи не могли сказать, сто процентов нет. Когда орган был удален, его сразу отправили на гистологию", – рассказалаТотьмянина.В результате исследования стало понятно, что опухоль доброкачественная. Узнав об этом,спортсменка и ее супруг Алексей Ягудин моментально выложили посты на своих страницах в Инстаграме, чтобы успокоить обеспокоенных родственников и поклонников.21 Ноя 2019 в 4:21 PSTОтметим, что Татьяна быстро оправилась после хирургического вмешательство. Буквально через неделю после операции она вышла на лед. Но с облегченной программой, сообщает .