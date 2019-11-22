Эксперты продолжают гадать о том, какими будут итоги от первой личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского во время переговоров лидеров стран нормандской четверки в Париже. Писатель и публицист Николай Стариков признался Дни.ру, что, по его мнению, прорыва от этих переговоров ждать явно не стоит.

Эксперты продолжают гадать о том, какими будут итоги от первой личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского во время переговоров лидеров стран нормандской четверки в Париже. Писатель и публицист Николай Стариков признался "Дни.ру", что, по его мнению, прорыва от этих переговоров ждать явно не стоит.Если раньше главными вопросами о предстоящей встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского были "где и когда она состоится?", то теперь на них появился конкретный ответ. Переговоры лидеров стран нормандской четверки назначены на 9 декабря, пройти они должны в Париже.Отныне умы экспертов занимают рассуждения о том, до чего смогут договориться Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский, встретившись за одним столом. "Отвстречи в нормандском формате я не жду никаких дипломатических прорывов", – в разговоре с корреспондентом "" выразил свое мнение Николай Стариков. Ответственность за низкую результативность переговоров он возложил именно на украинскую сторону."ПрезидентУкраины продолжает танцевать те же танцы, которые танцевал его предшественник", – заметил публицист. И если раньше Петр Порошенко, как украинский лидер, демонстрировал презрение Киева к подписанным в Минске соглашения, то теперь ту же роль исполняет уже Владимир Зеленский. "Те жепредложения, которые просто в принципе не могут обсуждаться на встрече руководителейгосударств", – подчеркнул Николай Стариков.Отметим, еще не состоялась, но уже оказалась окружена повышенным вниманием со стороны всего мира. Украинская общественность опасается, что их президент ударит в грязь лицом из-за своей неопытности, россияне же с тревогой ждут новых провокаций со стороны Киева.