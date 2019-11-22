Вечная жизнь – пока фантастика или недалекое будущее? Ответ на этот вопрос можно узнать в МГУ. В главном вузе России сейчас проходит масштабный медицинский конгресс с участием специалистов в области клеточной биологии, генной терапии и тканевой инженерии.

Вечная жизнь – пока фантастика или недалекое будущее? Ответ на этот вопрос можно узнать в МГУ. В главном вузе России сейчас проходит масштабный медицинский конгресс с участием специалистов в области клеточной биологии, генной терапии и тканевой инженерии.Живые клетки — увидеть их можно только под микроскопом. Сверхточная аппаратура, инновационные технологии и емкости с разноцветной субстанцией. На Конгрессе по регенеративной медицине говорят о технологиях будущего. Обсуждают самые актуальные вопросы — от перспектив полноценного восстановления структуры и функции тканей до воссоздания утраченных органов с помощью биоинженерии."Это новая медицина, которой никогда не было, фактически стремление быть вечными", – говорит президент IV Национального конгресса по регенеративной медицине, президент Общества регенеративной медицины, академик РАН Всеволод Ткачук.Чтобы приручить клетки для регенерации, восстановления и роста, необходимо говорить на их языке. Инструмент такого общения — белки. Российские ученые уже умеют создавать "грамотную" речь и запустили в массовое производство белки с правильным строением, идентичным натуральному."Уникальность в том, что это лиофилизированная форма позволяет не терять свойств и качества", — пояснила генеральный директор компании-производителя белков Наталья Лобкаева.Без синтезированных белков не обойтись, когда необходимо вырастить ткани и фрагменты органов в лаборатории."У нас ряд продуктов находится на стадии НИР, на стадии исследований. Некоторые продукты мы планируем в ближайшее время выводить на доклинические исследования", — сказал кандидат биологических наук, заведующий лабораторией Центра клеточных технологий Михаил Хотин.В случае с костной тканью, например, в ложном суставе после перелома, уже сегодня можно создать в организме все условия, необходимые для регенеративного межклеточного взаимодействия."10 процентов всех переломов не срастаются, образуется хрящевая ткань. Мы надеемся, что наши разработки подтолкнут клиническую практику в направлении полного излечения таких переломов, остеопороза и других подобных заболеваний", — отметила научный сотрудник ФГБУ НМИЦ эндокринологии, врач-эндокринолог, заместитель председателя Российского общества молодых эндокринологов Мария Воронцова.Врачи, ученые, фармацевты. Сразу несколько секций Национального конгресса посвящены поддержанию ценных международных научных контактов и внедрению достижений этого нового направления в мировую клиническую практику."В России очень много специалистов среди исследователей и врачей, заинтересованных в новых методах. Наши усилия направлены на расширение национальной практики. На то, что бы эти разработки доходили до пациентов в любой точке мира", — отметил заместитель директора Института регенеративной медицины (США), профессор Джеймс Ю.Опыт, знания наших ученых, преподавателей, врачей плюс ресурсы Московского университета дают совершенно новое развитие приоритетного для России направления и выводят национальную медицину на принципиально новый уровень.