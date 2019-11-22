Дело против Петра Порошенко не продвинулось ни на шаг, несмотря на то, что у власти давно находятся его прямые оппоненты. Эксперты считают, что это однозначно указывает на совместную работу на первый взгляд противоборствующих политических сил.

Дело против Петра Порошенко не продвинулось ни на шаг, несмотря на то, что у власти давно находятся его прямые оппоненты. Эксперты считают, что это однозначно указывает на совместную работу на первый взгляд противоборствующих политических сил.Для значительной части украинского общества не непреложным фактом является утверждение, что Петр Порошенко, будучи президентом Украины, совершал огромное число преступлений с целью личной наживы и увеличения власти в своих руках. Однако пока эти обвинения не выливаются в решения суда и сроки.Поиском улик, обвинениями и другой общественной работой в попытке сдвинуть с мертвой точки дело против Петра Порошенко едва ли не в одиночку занимается юрист Андрей Портнов, а также его команда. Уполномоченные органы, как успел заметить он сам, по каким-то причинам свою активность не проявляют."Почти три месяца в стране работает правительство и новый прокурор. За это время ни в одном министерстве не начата инвентаризация украденных командой Порошенко активов и природных ресурсов, а Генеральным прокурором не сделано ни одного шага по офшорам фигуранта, его отмытым доходам, аресту активов и возврату украденного", – цитирует издание "Политнавигатор" юриста.Из-за подобных промедлений у ряда экспертов возникают подозрения, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко в действительности представляют не два противоборствующих лагеря, а являются частью единого механизма и по мере сил друг другу помогают. В данном случае действующий глава государства прикрывает своего проворовавшегося предшественника."Тотальная согласованность действий двух политических команд по легализации и сохранению похищенного", – оценил действующую схему Андрей Портнов.Материал дополняется.