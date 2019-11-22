Анастасия Волочкова умеет красиво жить и так же красиво отдыхать. Увы, тихие вечера у нее бывают редко – выступления, репетиции, съемки отнимают много времени. И как же приятно в паузах между ними побыть с любимым!..

Анастасия Волочкова умеет красиво жить и так же красиво отдыхать. Увы, тихие вечера у нее бывают редко – выступления, репетиции, съемки отнимают много времени. И как же приятно в паузах между ними побыть с любимым!..На странице балерины в социальной сети "Инстаграм" появилось свежее фото – Настя в шикарном белом брючном костюме и любимых меховых угах сидит за столом. Камин, лепестки красных и белых роз на скатерти, три бутылки со спиртным, два стакана, хорошая закуска – обстановка очень романтичная."После большой нагрузки я так люблю позволить себе выходной и просто проводить романтические вечера с любимым человеком в гостевом доме на летней кухне. Без пафоса, но очень душевно и в любви", – похвасталась перед подписчиками артистка. Судя по счастливой улыбке Насти, ей было хорошо и весело.Впрочем, некоторые люди, как водится, стали юродствовать. "О-о-о, только сейчас присмотрелась, сколько бутылок на двоих на столе"," Прямо песня с голове: "Виски, кола....королева танцпола", "Настя у Вас столько алкоголя на столе, как будто там с вами рота любимых отдыхает", – брызжут ядом люди.22 Ноя 2019 в 3:22 PSTВолочкова же устала доказывать, что она не "заливает глаза", как о ней постоянно пишут. "У нас полстраны бухает, и ничего. А когда Волочкова после своей премьеры, ради которой по девять часов в день репетировала и сбивала в кровь ноги, появится с бокалом шампанского, то все сразу думают, что я пьяная, что алкоголик, – в "Дни.ру" возмущалась Настя. – Скажите, реально пьющий и непросыхающий человек может каждый божий день приходить в балетный зал, становиться на пуанты и заниматься?"