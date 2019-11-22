Вооруженные налетчики, отобравшие у молодого человека в Екатеринбурге сумку с 30 миллионами рублей, произвели три выстрела на глазах у пешеходов, после чего скрылись. Об этом свидетельствует запись с камеры наблюдения.

Вооруженные налетчики, отобравшие у молодого человека в Екатеринбурге сумку с 30 миллионами рублей, произвели три выстрела на глазах у пешеходов, после чего скрылись. Об этом свидетельствует запись с камеры наблюдения.Нападение было совершено около 19:10 21 ноября на парковке перед аэропортом Кольцово. На кадрах видно, как двое мужчин налетают и с ходу стреляют по двум пешеходам, после чего забирают брошенную ими сумку и бросаются наутек. Пострадавший и его приятель преследовали их, но безрезультатно — злоумышленники скрылись на машине.Позже сожженный автомобиль нашли в лесу, оперативники предполагают, что перед преступлением он был угнан. Самих налетчиков и сумки, в которой только по предварительной оценке находилось 30 миллионов рублей, и след простыл.Пострадавшего курьера доставили в больницу, но вскоре отпустили домой. По предварительным данным, он перевозил деньги местного предпринимателя.Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, совершенного группой лиц по предварительному сговору и с применением оружия. Ее санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.