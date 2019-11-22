Следовавший из Махачкалы самолет авиакомпании ЮТэйр повредил левую стойку шасси при посадке московском аэропорту Внуково. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Следовавший из Махачкалы самолет авиакомпании "ЮТэйр" повредил левую стойку шасси при посадке московском аэропорту Внуково. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.Boeing 737-800 вылетел из Махачкалы в 06:30, а в Москве приземлился с 15-минутным опозданием — в 09:05 вместо 08:50. Посадка прошла в штатном режиме, хотя при соприкосновении с ВПП у лайнера возникла неисправность в пневматике левой стойки шасси.Ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.