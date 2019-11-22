Вокруг Анастасии Заворотнюк муссируется много слухов. Масла в огонь подлил муж звезды сериала Моя прекрасная няня фигурист Петр Чернышев.

Вокруг Анастасии Заворотнюк муссируетсямного слухов. Масла в огонь подлил муж звезды сериала "Моя прекрасная няня"фигурист Петр Чернышев.Спортсмен удалил из своегоаккаунта в "Инстаграм" все публикации. Интересно, что снимки, на которых онзапечатлен с женой Анастасией Заворотнюк, тоже исчезли. Более того, ПетрЧернышев отписался от всех друзей, которые следили за его жизнью через соцсеть.Глядя на пустую страницусупруга Анастасии Заворотнюк поклонники не находят себе места. В купе с жуткимисплетнями, которые распространяются сейчас в СМИ и соцсетях, действия фигуриста заставляютдумать о плохом. Отметим, что Петр Чернышев свое решение опустошить личный инстаграм-аккаунтникак не прокомментировал.Напомним, накануне близкимпришлось делать опровержение информации о смерти Понекоторым данным, звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в подмосковнойклинике, где проходит реабилитацию.Сплетни о кончине знаменитости распространиласьпосле того, как в Сети появились скриншоты некой переписки. В беседе, человек,родственник которого лежит в той же больнице что и звезда, говорил о том, что Заворотнюкумерла.1 Ноя 2019 в 7:54 PDTОтметим, что буквально наканунежутких сплетен о кончине артистки. Приближенный к семье "прекрасной няни", который пожелал остаться анонимным, рассказал журналистам, что в последнее время чувствует себя лучше. Звезда сама ходит, слышит,разговаривает, у нее проснулся аппетит.