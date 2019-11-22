Фигурант ловил рыбу на особо охраняемой территории.

Дознавателями ОМВД России по Меленковскому району возбуждены уголовные дела в отношении 32-летнего жителя Мурома. Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «б, в, г» ч.1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов в особо охраняемой природной территории с применением запрещенных орудий на миграционных путях рыбы к местам нереста) и ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).Фигурант был задержан в начале ноября текущего года оперуполномоченными уголовного розыска на территории заказника регионального значения «Окский береговой». Подозреваемый следовал по реке на лодке, в которой сотрудники полиции обнаружили рыболовную сеть и 12 рыб разного вида, выловленных на особо охраняемой территории.Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил 7 000 рублей.В дальнейшем, пытаясь избежать привлечения к ответственности, фигурант предпринял попытку дать взятку сотруднику уголовного розыска. О данном факте оперуполномоченный сообщил в дежурную часть ОМВД России по Меленковскому району. Противоправные действия фигуранта были пресечены.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.Санкциями инкриминируемых статей предусмотрено наказание как в виде крупного штрафа, так и в виде реального лишения свободы.