В Москве умер первый директор налоговой полиции России Сергей Алмазов. Достойнейший человек и настоящий офицер. Искренне соболезную родным и близким, - охарактеризовал его зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

В Москве умер первый директор налоговой полиции России Сергей Алмазов. "Достойнейший человек и настоящий офицер. Искренне соболезную родным и близким", — охарактеризовал его зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.Сергею Алмазову шел 75 год жизни, сообщает ТАСС. Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации существовала с 1992 по 2003 годы. Сергей Алмазов возглавлял ФСПН до 1999 года. Его сменщиками на этом посту были Вячеслав Солтаганов, а затем до преобразования в 2003 году Михаил Фрадков. Материальная база и штат службы численностью в 40 тысяч человек были переданы в Госнаркоконтроль.О работе налоговой полиции был создан телесериал "Маросейка, 12".