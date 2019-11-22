В центре Сухума у ресторана Сан-Ремо в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.

В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал осведомленный источник.Собеседник агентства уточнил, что убитыми оказались два уроженца города Гудаута, 38-летние Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Первый от огнестрельных ранений скончался на месте, второй умер во время операции в больнице.Еще трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести находятся в Сухумской больнице. Среди них 22-летняя официантка ресторана, у которой во время операции произошла остановка сердца, но врачи смогли ее спасти. Девушка, раненная в голову, находится в состоянии глубокой комы.По данным МВД Абхазии в нападении участвовали трое в масках, которые подъехав на автомобиле к ресторану, открыли огонь по людям, сидящим около "Сан-Ремо" за столиками на улице.Спустя час машина преступников была обнаружена горящей в районе Сухумского железнодорожного депо.По тревоге поднят весь личный состав министерства внутренних дел республики, Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности. Ведется активный розыск нападавших.