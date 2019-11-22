В хижине одного из первых исследователей Антарктиды Роберта Скотта, которую он построил в самом начале XX века на полуострове Хат-Пойнт, исследователи обнаружили большой мешок с красным луком. Исследователи отметили, что луковицы были сморщены и деформированы, но без признаков плесени.

В Discovery Hut — хижине одного из первых исследователей Антарктиды Роберта Скотта, которую он построил в самом начале XX века на полуострове Хат-Пойнт, исследователи обнаружили большой мешок с луком.Как сообщает в своем "Фейсбуке" Antarctic Heritage Trust – фонд, который проводит исследования наследия Антарктиды, этому луку больше столетия, ведь Скотт и его команда были здесь в 1902 году.Исследователи отметили, что луковицы были сморщены и деформированы, но без признаков плесени.Более того: совершенно точно можно установить, что это – именно красный лук, который пролежал в углу хижины больше века.