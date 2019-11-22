Современный кинотеатр здании ДК имени Ленина в Коврове стал реальностью, благодаря усилиям депутата Госдумы Игоря Игошина. Парламентарий наладил сотрудничество с российским "Фондом кино".

Современный кинотеатр здании ДК имени Ленина в Коврове стал реальностью, благодаря усилиям депутата Госдумы Игоря Игошина. Парламентарий наладил сотрудничество с российским "Фондом кино".Доступные билеты, бесплатные показы, половина фильмов - отечественного производства, возможность увидеть премьеры одновременно со всем миром. Все это - социальный кинотеатр, появившийся в Коврове по просьбам жителей. Ради исполнения мечты горожан, депутат Госдумы Игорь Игошин помог вхождению Коврова в программу российского "Фонда кино". Становление кинотеатра и период его работы в тестовом режиме обеспечил созданный Игорем Игошиным Центр социальных инициатив "Добро-Дар". Теперь настало время передачи культурного объекта в полное ведение города. Кинотеатр стал муниципальным, но все льготы в нем будут сохранены. В благодарность депутату вручили подарок - картину, которую нарисовали юные ковровчане.Игорь Игошин, депутат Госдумы от Владимирской области: «Самое главное, все это работает в том режиме, который позволяет цену билета для кино сделать абсолютно доступной, некоммерческой. Это огромный плюс. И вот теперь подошло время - все необходимые требования «Фонда кино» выполнены, и организация «Добродар» передает кинотеатр городу.»