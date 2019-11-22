Следственный комитет начал проверку по факту смерти ребенка в Люберцах. По предварительным данным, родители не вызвали своевременно скорую помощь несовершеннолетнему, когда тот пожаловался на недомогание.

Следственный комитет начал проверку по факту смерти ребенка в Люберцах. По предварительным данным, родители не вызвали своевременно скорую помощь несовершеннолетнему, когда тот пожаловался на недомогание.18 ноября в частном доме в Люберцах было обнаружено тело шестилетнего мальчика. Накануне ребенок жаловался родителям на боли в животе и температуру. Мама дала мальчику жаропонижающие таблетки. Вечером состояние несовершеннолетнего ухудшилось, при этом родители не стали вызывать бригаду скорой помощи и уложили его спать. Утром ребенок был обнаружен без признаков жизни, сообщает агентство "Москва", ссылаясь на слова старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольги Врадий.В настоящее время следственные органы проводят проверку. Для установления причин смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.