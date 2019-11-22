С 23 по 24 ноября в Москве состоятся итоговые мероприятия Всероссийских межвузовских соревнований по ходьбе, командных межкорпоративных и межмуниципальных соревнований по количеству шагов за определенный промежуток времени Человек идущий.

С 23 по 24 ноября в Москве состоятся итоговые мероприятия Всероссийских межвузовских соревнований по ходьбе, командных межкорпоративных и межмуниципальных соревнований по количеству шагов за определенный промежуток времени "Человек идущий". Основная их цель — создание системы мотивации для увеличения количества граждан России, которые систематически занимаются физической культурой и спортом.Первый (предварительный) этап соревнований начался в Коломне 10 сентября и продлился до 10 октября. Второй (основной) этап стартовал 15 октября и завершился 15 ноября.Общее количество участников соревнований составило около 16 тысяч человек из 90 городов России. В проекте приняли участие более 100 ведущих российских ВУЗов из 8 федеральных округов. Кроме высших учебных заведений в нем участвовали команды различных компаний, муниципальных образований, неформальных общественных объединений. Всего в соревнованиях были заявлены 405 команд.Самое большое количество шагов, сделанных участником-победителем за период основного второго этапа соревнований, составило 800 тысяч шагов. Самое большое суммарное количество шагов, сделанных командой-победителем, составило около 30 миллионов.Руководителем программы является известный врач, сердечно-сосудистый хирург, директор ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева" Минздрава России, президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия. Ходьба — самый доступный вид физической активности, он не требует дополнительного оборудования и специально организованного пространства. Именно поэтому Лигой здоровья нации, Бакулевским центром были инициированы такие проекты как "10 000 шагов к жизни", "Человек идущий" и "Прогулка с врачом". Все эти проекты объединяет одно — ходьба.Концерт и торжественная церемония награждения победителей состоятся 23 ноября. С видеообращением выступит Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Олег Новицкий. Кроме того, 24 ноября победители и участники соревнований пройдут 10 000 шагов по маршруту ВДНХ — Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН — парк-усадьба Останкино.