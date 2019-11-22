Мужчине грозит отстранение от должности

В Муроме возбудили уголовное дело в отношении начальника линейного отдела полиции на транспорте. Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает ФСБ по Владимирской области.По версии следствия, с 2018 года полицейский вместо того, чтобы пресекать незаконный лов рыбы на реке Оке, лишь предупреждал рыболовов о планируемых рейдах, сообщая им дату и время. Если его вина подтвердится, то мужчине грозит отстранение от должности, и, возможно, тюремный срок.