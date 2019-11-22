Мероприятие прошло в рамках Дня правовой помощи детям.

В рамках мероприятий, приуроченных к Дню правовой помощи детям, сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» провели тематическое занятие с учениками первого класса одной из школ районного центра.В начале мероприятия сотрудники полиции на доступном для ребят языке рассказали об основных правах и обязанностях несовершеннолетних, напомнили о правилах личной безопасности, которые необходимо соблюдать в общественных и при общении в сети Интернет. Во время беседы коснулись темы толерантности. С помощью полицейских ребята дали определению понятию, а также назвали ключевые принципы толерантности.Продолжилась встреча правовой викториной, подготовленной полицейскими специально для школьников младших классов.Мальчишки и девчонки, поделившись на две команды, отвечали на вопросы, касающиеся прав и обязанностей несовершеннолетних граждан РФ, наиболее частых правонарушений, совершаемых школьниками.В завершение мероприятия сотрудники полиции и представители педагогического состава школы подвели итоги.По общему мнению всех присутствующих, участники команд показали достойный уровень знаний. В этот раз победила дружба! Всем участникам сотрудники полиции вручили специально подготовленные памятки с полезной правовой информацией.Ребята, в свою очередь, поблагодарили гостей за познавательный урок, высказав пожелание обязательно его повторить.