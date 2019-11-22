В Новороссийске сильный порыв ветра выбросил 12-летнюю девочку на проезжую часть. В настоящее время ребенок госпитализирован. Ранее сообщалось, что в Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации из-за ураганного ветра, достигающего 38 метров в секунду.

В Новороссийске сильный порыв ветра выбросил 12-летнюю девочку на проезжую часть. В настоящее время ребенок госпитализирован.Об инциденте сообщается на официальной странице скорой помощи Новороссийска в Instagram. 12-летнюю девочку доставили в городскую больницу.Кроме того, в сообщении отмечается, что из-за сильного ветра пострадали другие местные жители. Например, 81-летний пенсионер упал во дворе своего дома и сильно ударился позвоночником. 62-летняя женщина также упала и была травмирована.Ранее сообщалось, что в Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации из-за ураганного ветра, достигающего 38 метров в секунду. 22 ноября, в пятницу, в школах были отменены занятия. По прогнозам синоптиков, ветер стихнет лишь в начале следующей недели.