× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/22-11-2019-v-novosibirske-shkolnica-popala-v-bolnicu-s-sotryaseniem-posle-ssory-s-odnoklassnicej-.html" target="_blank">В Новосибирске школьница попала в больницу с сотрясением после ссоры с одноклассницей </a> - В новосибирской школе две третьеклассницы ввязались в жестокую драку. Уточняется, что одна ученица избила другую, и та попала в больницу с сотрясением. Она сорвала с моей дочки крестик, ..