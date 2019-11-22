В Петербурге тренера по настольному теннису мать одной из учениц обвинила в педофилии. Женщина написала заявление в полицию, после того как ее дочь рассказала о домогательствах. По данным ..

В Петербурге тренера по настольному теннису мать одной из учениц обвинила в педофилии. Женщина написала заявление в полицию, после того как ее дочь рассказала о домогательствах.По данным телеграм-канала RT, мужчина в октябре и ноябре совершал действия сексуального характера в отношении двух девочек – восьми и десяти лет. Сейчас подозреваемый задержан.