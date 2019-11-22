В одном из магазинов в Стрельбищенском переулке у потерпевшей был похищен кошелек с денежными средствами...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали мужчину, подозреваемого в краже кошелька у пенсионерки.В полицию поступило заявление от 75-летней москвички. Пенсионерка сообщила, что в одном из магазинов в Стрельбищенском переулке у неё был похищен кошелек с денежными средствами.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Подвойского задержали подозреваемого – 29-летнего жителя столицы. Установлено, что потерпевшая укладывала покупки в сумку из корзины и кошелек положила на кассовую зону. Злоумышленник увидел оставленный без присмотра портмоне и совершил противоправное деяние.Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60