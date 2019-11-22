Силиконовые браслеты-проездные для школьников появится в Вологде. Производство новинки уже началось. Внешне она будет напоминать умные часы, передает ГТРК Вологда. Также известно, что действовать гаджет будет как муниципальных, так и частных автобусах.

Силиконовые браслеты-проездные для школьников появится в Вологде. Производство новинки уже началось. Внешне она будет напоминать умные часы, передает ГТРК "Вологда". Также известно, что действовать гаджет будет как муниципальных, так и частных автобусах.Принцип работы такого проездного очень простой. Заходя в общественный транспорт, учащийся должен приложить устройство к терминалу, после чего он получит билет. Новые проездные от пластиковых карт будет отличать большая надежность и удобство в использовании. Ведь ситуации, когда дети что-то теряют, происходят достаточно частно. А подобный браслет надеть утром и до конца дня забыть о нем.Однако такой комфорт обойдется родителям в 2 раза дороже. Стоимость "украшения" составит 400 рублей. Начать использовать силиконовые проездные можно будет уже с 1 декабря. А для покупки они станут доступны с 25 ноября в информационном центре "Электронной Вологды".