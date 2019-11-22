Водитель грузового автомобиля «Вольво» совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть улицы Конструктора Гуськова в г. Зеленограде, после чего оставил место ДТП...

СЧ СУ УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек.Установлено, что 19 ноября водитель грузового автомобиля «Вольво» совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть улицы Конструктора Гуськова в г. Зеленограде, после чего оставил место дорожно-транспортного происшествия. Прибывший на место ДТП наряд скорой помощи констатировал смерть 71-летнего мужчины.По данному факту СЧ СУ УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».Водитель автомобиля «Вольво» был в тот же день был установлен и задержан сотрудниками полиции, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28