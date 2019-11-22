Певица Вера Брежнева может смело похвастаться шикарной фигурой. При этом соблазнительными снимками она балует нечасто.

Певица Вера Брежнева может смело похвастаться шикарной фигурой. При этом соблазнительными снимками она балует нечасто.Накануне артистка опубликовала новый пост в своем инстаграм-аккаунте."Фиолетовые сумерки...💜 Прошлогодние фото с моря помогают мне терпеливо проживать ноябрь в – 6 😂", – заявила Брежнева.Знаменитость выложила серию сделанных на пляже фотографий. В кадре звезда позирует на фоне нежного заката в ярко-фиолетовом слитном купальнике и розовых очках круглой формы. Шею Веры украшает ожерелье из ракушек.Поклонникам образ певицы пришелся по вкусу. Многие отметили, что у нее очень подтянутая фигура. "Гораздо красивее всего этого дешевого инста-курятника с одинаковыми лицами! Естественна и прекрасна!", "Великолепно! Вы самая самая красивая звезда!", "Такая изящная👏", Красивейшая, милая, нежная❤️", "Вау😍 Вы очаровательны😘", "На твою красоту и сексуальность можно смотреть вечно", – не скрывали восторга подписчики."Наш преподаватель по скульптуре в академии говорил, что у вас идеальные пропорции! Продолжайте и дальше радовать нас своей красотой...😃", – обратился к Брежневой обожатель.21 Ноя 2019 в 8:09 PST