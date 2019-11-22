В начале декабря Москва и Минск подпишут документы, которые обозначат дальнейшие контуры интеграции. Объединение России и Белоруссии возможно в нескольких форматах. Один из них – конфедерация двух стран. Президент братской республики Александр Лукашенко может получить пост вице-президента.

В начале декабря Москва и Минск подпишут документы, которые обозначат дальнейшие контуры интеграции. Объединение России и Белоруссии возможно в нескольких форматах. Один из них – конфедерация двух стран. Президент братской республики Александр Лукашенко может получить пост вице-президента.Со своим прогнозом интеграции России и Белоруссии выступилпублицист Леонид Радзиховский. Есть три вариатна объединения двух стран,считает он.Первый – Белоруссия лишится независимости и присоединится кРоссии как шесть областей. Права этих субъектов будут аналогичны тем, что естьу российских регионов. На его взгляд, такой вариант максимально выгоден дляМосквы. Но Лукашенко с этим не согласится, считает Радзиховский.Второй вариант предполагает вхождение Белоруссии в составРоссии в качестве единого субъекта. Но Минск это тоже не устраивает."Независимое государство самоликвидируется и станет автономнойреспубликой, а Лукашенко становится никем?" – передает слова Радзиховскогопортал "СН-плюс"Остается третий вариант – создание конфедеративногогосударства с равными правами для России и Белоруссии. "Кем в этойкомбинации станет ? По-видимому, вице-президентом", – предположилпублицист. Впрочем, на такую комбинацию Москва не пойдет, считает он.О возможном объединении двух стран еще в июне высказалсяпрезидент России Владимир Путин. Москва и Минск развивают Союзное государства,других планов у сторон нет, сказал он.Планируется, что в начале декабря Владимир Путин и подпишут план дальнейшей интеграции. Ранее в СМИ утекли сведения, чтоРоссия и Белоруссия планируют сблизить законодательство, создать единуютаможню. О политическом объединении речи не идет.