В начале декабря Москва и Минск подпишут документы, которые обозначат дальнейшие контуры интеграции. Объединение России и Белоруссии возможно в нескольких форматах. Один из них – конфедерация двух стран. Президент братской республики Александр Лукашенко может получить пост вице-президента.
В начале декабря Москва и Минск подпишут документы, которые обозначат дальнейшие контуры интеграции. Объединение России и Белоруссии возможно в нескольких форматах. Один из них – конфедерация двух стран. Президент братской республики Александр Лукашенко может получить пост вице-президента.
Со своим прогнозом интеграции России и Белоруссии выступил
публицист Леонид Радзиховский. Есть три вариатна объединения двух стран,
считает он.
Первый – Белоруссия лишится независимости и присоединится к
России как шесть областей. Права этих субъектов будут аналогичны тем, что есть
у российских регионов. На его взгляд, такой вариант максимально выгоден для
Москвы. Но Лукашенко с этим не согласится, считает Радзиховский.
Второй вариант предполагает вхождение Белоруссии в состав
России в качестве единого субъекта. Но Минск это тоже не устраивает.
"Независимое государство самоликвидируется и станет автономной
республикой, а Лукашенко становится никем?" – передает слова Радзиховского
портал "СН-плюс"
Остается третий вариант – создание конфедеративного
государства с равными правами для России и Белоруссии. "Кем в этой
комбинации станет ? По-видимому, вице-президентом", – предположил
публицист. Впрочем, на такую комбинацию Москва не пойдет, считает он.
О возможном объединении двух стран еще в июне высказался
президент России Владимир Путин. Москва и Минск развивают Союзное государства,
других планов у сторон нет, сказал он.
Планируется, что в начале декабря Владимир Путин и подпишут план дальнейшей интеграции. Ранее в СМИ утекли сведения, что
Россия и Белоруссия планируют сблизить законодательство, создать единую
таможню. О политическом объединении речи не идет.