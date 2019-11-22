Лидер ЛДПР считает сити-менеджера виновником ситуации на парковке у мэрии

Партийный лидер ЛДПР Владимир Жириновский бурно отреагировал на ситуацию с блокировкой агитационных автобусов ЛДПР на парковке администрации города Владимира. Он призывает отправить сити-менеджера города Владимира Андрея Шохина в отставку.Напомним, 21 ноября агитационные автобусы ЛДПР собирались работать с избирателями на улице Горького. Автобусы заехали на парковку у Оранжевого дома, однако выехать оттуда смогли не скоро. Через несколько минут выезд с парковки оказался заблокирован несколькими снегоуборочными машинами. Как сообщил «Томикс», водители спецтехники неумело изображали поломки, а сотрудники ГИБДД не принимали никаких действий.Агитационные автобусы выпустили с парковки лишь спустя 3 часа. По словам координатора владимирского отделения ЛДПР Сергея Корнишова, партии ЛДПР намеренно мешали работать с населением. А несколько позднее уже мэрия ответила, что на самом деле автобусы мешали снегоуборочным машинам убираться на парковке.