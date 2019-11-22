Прокуратура города провела проверку по заявлению многодетной матери.

Прокуратура города провела проверку по заявлению многодетной матери. Женщина от своего имени и от имени своих детей заключила договор долевого строительства с одним из застройщиков. По договору долевого участия, женщина должна была вступить в права владения жилым помещением не позднее 31 августа 2017 года. Застройщик передал квартиру владелице, но только через год – в августе 2018. Суд обязал организацию выплатить пострадавшей стороне неустойку в размере 85 000 рублей, сообщает