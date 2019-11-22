Презентация книги «Судьба и ремесло» состоялась накануне, в областной научной библиотеке.

Презентация книги «Судьба и ремесло» состоялась накануне, в областной научной библиотеке.Встреча с коллегами Алексея Владимировича, его дочерью Марией Баталовой прошла в рамках Первого кинофестиваля «Журавли». Алексей Баталов появился на свет во Владимире 20 ноября 1928-ого. Его мать - Нина Ольшевская приехала в город, где жили ее родители. Об этой и других страницах своей жизни рассказал сам Баталов. Переизданная книга вышла в этом году. Воспоминания актера дополняют предисловие и сказки его дочери Марии Баталовой. Она стала гостем презентации. Есть в книге и новеллы о легендарных личностях, с которыми актёра свела судьба. В их числе - Анна Ахматова. О встречах с ней Баталов рассказывал своим ученикам. Среди них- выпускник последнего баталовского курса во ВГИКе Виталий Гогунский:- Вообще было интересно, когда "И, значит, мы с Ахматовой общались, ну, мне просто повезло, "масики", я делюсь с Вами." Вот что такое мастер ! "И заходит Мандельштам." Ну все , мысли все сбились. Тут не в каждой Википедии такие имена встретишь! Да, он считал, что ему повезло.