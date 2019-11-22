Сотрудники полиции совместно с уполномоченным по правам ребенка в регионе провели встречи в клубах по месту жительства.

Сотрудники полиции совместно с уполномоченным по правам ребенка в регионе провели встречи в клубах по месту жительства.Детям и родителям рассказали об их правах и обязанностях. И это не просто правила дорожного движения и вопросы взаимодействия с полицией, если ребенок находится один на улице после одиннадцати. Но и проблемы буллинга, интернет-провокации, незаконные "квесты". Кому рассказать, куда позвонить, если происходит что-то неправильное. Особое внимание - подросткам, которые часто попадают в поле зрения органов правопорядка. Для уполномоченного по правам ребенка такие встречи - ещё и возможность получить обратную связь о том, что именно волнует несовершеннолетних.Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области: «Маленькие дети говорят о том, что иногда идешь и видишь открытый люк - кто за это отвечает? Ведь туда может попасть и животное и маленький ребенок... По мере взросления, ребенок и потом подросток, молодой человек, получает не только права - их становится все больше и больше, но в том числе и обязанности. И вот это очень тонкая грань.»