Протестующий обосновался на перекрестке Безыменского-Пекинка. В руках плакат: «… Левым поворотам ДА. Поддержите нас, просигнальте»

Протестующий обосновался на перекрестке Безыменского-Пекинка. В руках плакат: «… Левым поворотам ДА. Поддержите нас, просигнальте». Мнения в интернет-сообществе о пользе акции разнятся: от «хоть кто-то что-то делает» до «нечем заняться людям».Напомним, тема запрета левых поворотов на этой неделе в топе всех новостей проходила встреча начальника ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород с городскими властями, ГИБДД и прокуратурой. В итоге встреча окончилась буквально ничем. не собирается, город повлиять на ситуацию не может, а губернатор и областная администрация, несмотря на призывы горожан, заняли нейтрально-отстраненную позицию. В итоге эксперимент, против которого выступает большинство владимирцев, - уже в действии.Фото