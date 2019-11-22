За 2019 год к нам приехали работать 115 медиков

22 ноября в департаменте здравоохранения Администрации Владимирской области презентовали , который должен стать для врачей ресурсом с большим количеством полезной информации.На сайте всегда можно будет найти актуальную информацию о вакансиях в государственных больницах Владимирской области. Это должно помочь врачам быстрее находить работу. Сейчас, например, в регионе требуется 12 врачей-рентгенологов. Минимальная зарплата – 50 тысяч рублей.Помимо вакансий, на сайте также предоставлен весь перечень льгот и других доплат для врачей, желающих работать во Владимирской области. За 2019 год к нам приехали работать 115 медиков. До конца года в области ожидают увидеть ещё трёх новых специалистов.