Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая выкинула новорожденного ребенка в окно. Задержанную заставят пройти психолого-психиатрическую ..

Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая выкинула новорожденного ребенка в окно. Задержанную заставят пройти психолого-психиатрическую экспертизу.Как передает телеканал , прохожие нашли тело младенца рано утром 22 ноября.Ребенок упал с высоты 30 метров. Позже выяснилось, что его выбросила мать. По уголовному делу назначены судебные экспертизы.