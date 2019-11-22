Анастасия Волочкова сильно похудела. Сама балерина утверждает, что причина в строгой диете и регулярных многочасовых тренировках. Но в окружении артистки утверждают, что так сильно на нее повлияла новая любовь.
<a href="https://33live.ru/novosti/22-11-2019-volochkova-iznuryaet-sebya-opasnoj-dietoj-iz-za-novogo-lyubovnika.html" target="_blank">Волочкова изнуряет себя опасной диетой из-за нового любовника</a> - Анастасия Волочкова сильно похудела. Сама балерина утверждает, что причина в строгой диете и регулярных многочасовых тренировках. Но в окружении артистки утверждают, что так сильно на нее повлияла новая любовь.
[url=https://33live.ru/novosti/22-11-2019-volochkova-iznuryaet-sebya-opasnoj-dietoj-iz-za-novogo-lyubovnika.html]Волочкова изнуряет себя опасной диетой из-за нового любовника[/url] - Анастасия Волочкова сильно похудела. Сама балерина утверждает, что причина в строгой диете и регулярных многочасовых тренировках. Но в окружении артистки утверждают, что так сильно на нее повлияла новая любовь.