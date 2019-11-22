Анастасия Волочкова сильно похудела. Сама балерина утверждает, что причина в строгой диете и регулярных многочасовых тренировках. Но в окружении артистки утверждают, что так сильно на нее повлияла новая любовь.

Анастасия Волочкова сильно похудела. Сама балерина утверждает, что причина в строгой диете и регулярных многочасовых тренировках. Но в окружении артистки утверждают, что так сильно на нее повлияла новая любовь.18 Ноя 2019 в 2:34 PSTМатериал дополняется