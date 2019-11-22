Полиция задержала мужчину, прорвавшегося на лекцию в МГУ с ножом. Уточняется, что гражданин сел рядом с другими студентами журфака, вел себя странно. По данным Mash, находящийся в аудитории ..

Полиция задержала мужчину, прорвавшегося на лекцию в МГУ с ножом. Уточняется, что гражданин сел рядом с другими студентами журфака, вел себя странно.По данным Mash, находящийся в аудитории преподаватель вызвал охрану. Гостя вывели, во время обыска у него нашли нож и четверо часов – по двое на каждой руке. Как странный мужчина попал в здание МГУ, еще предстоит выяснить.