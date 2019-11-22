Руководство Евросоюза должно перестать манипулировать государствами западных Балкан и играть с ними, как с марионетками, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита северомакедонского лидера Стево Пендаровски.

Власти Евросоюза должны перестать манипулировать государствами западных Балкан и играть с ними, как с марионетками. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.По его словам, когда балканские делегации приезжают на международный форум, то перед "немцами, французами и брюссельскими бюрократами" нужно повторять только то, что "интеграция — самый важный процесс". А после этого представитель каждой балканской страны в разговоре с европейцами начинает жаловаться на соседние государства. По его мнению, так европейские власти хотят столкнуть балканские государства."И тогда нам эти "папы и мамы" из Европы говорили – видел, какие проблемы создают эти в Скопье или те в Белграде? И мы, счастливые, возвращались домой, хорошенько покритиковав соседей, как будто сделали для себя большое дело. А они играли с нами, как с куклами на веревочках", — подчеркнул Вучич.Как сообщает РИА Новости, Вучич надеется, что эти времена закончатся. Он пообещал, что от него никто больше не услышит ничего плохого о ком-то из региона. А европейцы должны перестать играть с балканскими странами "как с марионетками, как было до сих пор. Об этом Вучич заявил на пресс-конференции с лидером Северной Македонии Стево Пендаровски.Летом руководство Евросоюза отложило принятие решения о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в сообщество на осень. Однако и в октябре решение не было принято.