В одном из японских отелей можно поселиться всего за 1 евро за ночь. Но чтобы получить рекордно дешевый номер, постояльцам следует согласиться на трансляцию их жизни.

Остановиться в отеле может любой человек. Однако практически бесплатное проживание он получит в обмен на конфиденциальность: все происходящее в номере будет транслироваться в YouTube-канале. Ролики также можно посмотреть в записи.В номере нельзя переодеваться и обнажаться – для этого есть отдельное помещение без камер. Камер нет и в санузле. Трансляция ведется без звука, , пишет Daily Mail.Самое популярное видео длительностью 10 часов набрало уже более 70 тысяч просмотров.