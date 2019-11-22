Туринский футбольный клуб Ювентус объявил о переподписании контракта с колумбийским полузащитником Хуаном Куадрадо. Теперь новое соглашение сторон будет действовать до лета 2022 года.

Туринский футбольный клуб "Ювентус" объявил о переподписании контракта с колумбийским полузащитником Хуаном Куадрадо. Теперь новое соглашение сторон будет действовать до лета 2022 года.Куадрадо выступает в "Ювентусе" с 2015 года, куда он перебрался из лондонского "Челси". Изначально колумбиец был арендован "Старой синьорой", однако спустя два года его контракт был выкуплен окончательно. Он обошелся туринцам в 20 миллионов евро.В "Ювентусе" он за время своих выступлений сыграл 151 матч, стал автором 15 мячей и 30 голевых пасов. Вместе с туринским клубом он четырежды выигрывал чемпионат Италии, трижды – Кубок страны и один раз – Суперкубок.