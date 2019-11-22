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<a href="https://33live.ru/novosti/22-11-2019-zagitova-otkrovenno-o-provale.html" target="_blank">Загитова откровенно о провале</a> - Олимпийская чемпионка 2018 года дала совет юным коллегам по льду Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Алене Косторной. Кроме того, Алина Загитова высказалась о трудном периоде в своей карьере.