Житель Сыктывкара едва не устроил бойню в дежурной части, куда его доставили после ссоры с бывшей женой. Во время личного досмотра он выхватил пистолет и пригрозил открыть огонь, если его не отпустят. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.

Житель Сыктывкара едва не устроил бойню в дежурной части, куда его доставили после ссоры с бывшей женой. Во время личного досмотра он выхватил пистолет и пригрозил открыть огонь, если его не отпустят. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.Инцидент произошел вечером 21 ноября в Сыктывдинском районе Коми. В полицию 34-летний мужчина попал после обращения бывшей тещи — она пожаловалась на экс-зятя, который грозил расправиться с ней и ее дочерью. Буйного сыктывкарца доставили в отделение, однако он не успокаивался, более того, во время досмотра вытащил из сумочки заряженный пистолет ТТ и попытался привести его в боевое положение. На счастье стражей порядка, у пистолета заклинило затвор.Сыпавшего угрозами хулигана скрутили. Как оказалось, с собой у него были 22 боевых патрона, кастет и штык-нож.Поведение мужчины трактовали как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.