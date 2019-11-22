Главная телесваха России Роза Сябитова вынесла суровый приговор скандальной журналистке Ксении Собчак. По словам знаменитости, супруга Константина Богомолова закончит свою жизнь в доме престарелых.

Главная телесваха России Роза Сябитова вынесла суровый приговор скандальной журналистке Ксении Собчак. По словам знаменитости, супруга Константина Богомолова закончит свою жизнь в доме престарелых.О шумной свадьбе режиссера и журналистки ходили самые разнообразные слухи и сплетни. Дескать, во время мероприятия творились самые настоящие содом и гоморра. Православные верующие закидали молодую пару камнями из-за того, что сразу же после венчания, в одном из шикарных ресторанов столицы, Ксения исполнила развратный танец перед новоявленным мужем и гостями мероприятия.По мнению Сябитовой, такой скандальный образ жизни плохо отразится на будущем Ксении. Она уверена, что ее единственный наследник – Платон – не потерпит в будущем рядом с собой такого человека и обязательно определит звездную маму куда-нибудь подальше от себя."Думаю, что дом престарелых, пусть и комфортабельный, ей обеспечен. Тут даже не надо быть ясновидящей", – цитирует возмущенную телеведущую "". По ее мнению, Богомолов и Собчак из своей свадьбы устроили показательное шоу и извратили самое значение важной церемонии объединения двух родов.17 Ноя 2019 в 11:49 PSTСамой Ксении, по всей видимости, такой разгульный образ жизни приходится по душе, однако Сябитова уверяет, что ее родные не в восторге от поведения "блондинки в шоколаде". Главная сваха страны уверена, что и Платон в будущем осудит свою дорогую маму. По словам ведущей программы "Давай поженимся", когда мальчик вырастет, он обязательно предъявит Собчак значимые претензии.